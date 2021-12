Patrick Septiers élu vice-président d'Île-de-France Mobilités

Suite au décès brutal de Jean-Jacques Barbaux, Jean-Louis Thiériot avait été élu président du Conseil départemental, vice-président d'Île-de-France Mobilités. Mais son départ pour l'Assemblée nationale, suite à la démission du député de Montereau, Yves Jégo, a rendu nécessaire l'élection d'un nouveau représentant des départements de grande couronne.

« Le président Jean-Jacques Barbaux avait fait de la mobilité en grande couronne l'un des enjeux de son mandat. Comme lui, en tant que vice-président d'Île-de-France Mobilités, je défendrai la voix des Seine-et-Marnais pour peser sur les décisions d'aménagements et demander des améliorations », souligne Patrick Septiers qui a également été élu membre de la Commission économique et tarifaire d'Île-de-France mobilités. Il ajoute « de nombreux chantiers doivent en effet être poursuivi, comme le développement du transport à la demande (TAD), l'interconnexion au futur Grand Paris Express pour mieux mailler nos lignes ferroviaires ou encore la mise en œuvre des schémas directeurs des RER et Transilien. La Seine-et-Marne a besoin d'une offre de transports adaptée à son territoire : la mobilité est une condition essentielle de son développement et de son attractivité».