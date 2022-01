Patrick Paufert se dévoile à La Ferté-sous-Jouarre

Peintre et sculpteur parisien diplômé de l’École supérieure des arts et industries graphiques Estienne, Patrick Paufert expose à La Ferté-sous-Jouarre depuis le 14 janvier et jusqu’au 13 février. Pour réaliser ses œuvres, cet artiste a recours à différentes techniques : le dessin, la peinture, le collage, la sculpture et le “ready-made” (appropriation d’un objet en le privant de sa fonction utilitaire).

Celui-ci se laisse découvrir par étapes successives, en passant de façon distraite, puis plus attentive, devant ses œuvres. Des couleurs, des formes et des matières attirent le visiteur, suscitent son intérêt et le surprennent par leur étrangeté ou leur vivacité. Des

figures et des visages apparaissent, tandis que des corps se laissent deviner. Puis des expressions singulières se font de plus en plus nettes et démonstratives. On découvre alors une galerie de portraits et d’émotions.

Patrick Paufert sera présent au centre d’art de La Ferté-sous-Jouarre le dimanche 6 février à partir de 16h, pour rencontrer et discuter avec le public.

Centre d’art de La Ferté-sous-Jouarre : boulevard Turenne. Ouverture : le samedi (14h-18h) et le dimanche (10h-13h et 14h-18h). Entrée libre.