Patrick Martinez nouveau commandant départemental

Il dirigera 148 hommes et femmes répartis dans huit unités, dont trois autoroutières (A4, A5 et A6). Ce chef d'escadron de grade avait exercé auparavant au sein du peloton d'autoroute de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Depuis le début de l'année, la zone gendarmerie a connu une hausse importante des accidents mortels (27 tués contre 18 pour la même période en 2019). Patrick Martinez a donc décidé de concentrer son action sur les infractions les plus graves (excès de vitesse, alcoolémie et prise de stupéfiants) en s'appuyant sur une grande fermeté en matière de verbalisations. La lutte contre le téléphone au volant et le port d'oreillettes sera également renforcée. Depuis son arrivée, les contrôles ont été multipliés et plus de 70 permis de conduire ont été déjà retirés.

Son action ne sera cependant pas uniquement répressive, mais également préventive. Ainsi, en partenariat avec la police nationale, la préfecture et le Centaure (centre de conduite situé à Réau), des opérations de sensibilisation seront menées conjointement avec les entreprises, les administrations et les deux-roues motorisés.