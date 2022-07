Passez votre examen théorique du permis bateau avec La Poste

Reconnu opérateur officiel par le ministère de la Mer, le groupe La Poste propose aux habitants de Seine-et-Marne de passer l’examen théorique du permis bateau (options “côtière” ou “eaux intérieures”) dans neuf de ses agences départementales*. Au total, 800 sites postaux sont habilités sur tout le territoire national.

Recommandés par les bateaux-écoles, les futurs navigateurs peuvent s’inscrire directement depuis un site internet dédié (www.lecode.laposte.fr/bateau). Après avoir créé leur compte, ils choisissent un créneau de passage et paient directement en ligne ou par mandat SEPA. Un service client est à leur disposition six jours sur sept pour répondre à leurs questions ou les aider dans leur démarche. À noter que les sessions du code bateau se déroulent au plus près du domicile des candidats et sont animées par l’un des 2 500 agents postiers habilités et formés à l’exercice.

Le passage du code bateau coûte 30 euros. D’une durée d’une heure, l’examen est réalisé dans les mêmes salles que pour le code de la route. Le même matériel (tablettes) est utilisé, mais à la différence du code de la route, un questionnaire à choix multiples de 40 questions est proposé au candidat. Les épreuves sont corrigées par le ministère de la Mer et le résultat est transmis au candidat, ainsi qu’au bateau-école, par courriel.

Disponible dans neuf sites postaux départementaux, cette nouvelle offre complémentaire s’inscrit dans l’ambition du groupe La Poste de développer ses services de proximité auprès du grand public.

*Meaux (5 quai Jacques Prévert), Rozay-en-Brie (6, rue aux Buttes), Lagny-sur-Marne (106 rue Saint-Denis), La Ferté Gaucher (2 place du Général de Gaulle), Torcy (4 allée Gaston Defferre), Vaux-le-Pénil/Melun (8 avenue Georges Clémenceau), Fontainebleau (place Napoléon Bonaparte), Lieusaint (15 avenue Pierre Point), Chelles (5 rue de Derrière la montagne).