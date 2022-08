Passeport et carte d’identité : des délais toujours trop longs

De nombreux projets de vacances sont menacés en raison des délais actuels très longs pour obtenir un passeport ou une carte d’identité nationale. Cela fait désormais plusieurs mois que cette situation perdure. Pointée du doigt, la préfecture de Seine-et-Marne indique que les délais d’instruction peuvent varier selon la nature du renouvellement et si la demande est groupée (passeport et carte d’identité en même temps). Il existe également des délais en termes d’impression et cette problématique concerne l’Imprimerie nationale, seule organisme habilité à fabriquer ce type de documents. La crise sanitaire n’a rien arrangé non plus. Face à cette situation, des élus seine-et-marnais sont montés au créneau comme Valérie Lacroute, la maire (LR) de Nemours, et Jean-Louis Thiériot, le député (LR) de la 3e circonscription de Seine-et-Marne. La première a interpellé Gérald Darmanin sur Twitter, l’informant que 2 135 demandes étaient encore bloquées au sein de sa mairie. « La situation n’est plus tenable ni pour nos services de l’Etat civil ni pour les familles ! », a-t-elle notamment écrit au ministre de l’Intérieur. Le second est intervenu à l’Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement. Il a notamment réclamé la mise en place d’un système d’indemnisation en cas de billets d’avion et de séjours à l’étranger annulés faute de titres d’identité valides.