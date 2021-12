Pascual Cosmétiques rachetée par un groupe familial

« Forte d'une crédibilité industrielle établie sur le marché du maquillage, Pascual Cosmétiques apporte un savoir-faire précieux et complémentaire aux expertises déjà maîtrisées par Anjac Health & Beauty », annonce le groupe industriel, qui ajoute que ce savoir-faire lui permet de s'introduire sur le segment du rouge à lèvres et des sticks à lèvres de parapharmacie, ainsi que des formes liquides de maquillage (fond de teint, gloss, fard à paupières, vernis à ongles).

Pascual Cosmétiques n'a en effet cessé de croître depuis la création de sa branche cosmétique en 2010. La diversification progressive de son offre associée à une activité accrue de R&D lui ont permis de proposer une offre de services de plus en plus complète. Aujourd'hui, elle développe, fabrique et conditionne des produits de maquillage “made in France“. En parallèle, elle imagine également de nouvelles formules. La PME seine-et-marnaise a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, un résultat qui a triplé en trois ans.

Cette montée en puissance est soutenue par de forts investissements. En effet, la PME a réalisé en 2017 l'acquisition d'un nouveau bâtiment à Ferrières-en-Brie : une usine de 5 000 m², pour intensifier sa production, accolée à un laboratoire R&D, dont la surface a été multipliée par trois. Ce déménagement illustre sa volonté de consolider son activité en Île-de-France. « Cette démarche s'accorde pleinement avec la stratégie d'Anjac Health & Beauty de miser sur la qualité industrielle française », poursuit le groupe.

« Historiquement implantée en région parisienne, Pascual Cosmétiques dispose d'une expertise issue du travail de son dirigeant Simon Pascual et de ses salariés. Autant d'atouts attractifs qui ont confirmé notre volonté d'intégrer la PME au sein de notre Groupe », précise Aurélien Chaufour, directeur général du groupe Anjac.

L'innovation renforcée

Le fondateur et directeur général, Simon Pascual, se retire quant à lui pour se consacrer à des projets personnels, se disant « très fier du travail accompli pour amener Pascual Cosmétiques à ce niveau ». Et le fondateur de conclure : « J'ai toujours oeuvré pour positionner la société sur des secteurs porteurs et encourager l'innovation. Rejoindre Anjac Health & Beauty va permettre d'intensifier encore son développement, je quitte l'entreprise serein. »

C'est Grégoire Huet, actuellement en charge du business development d'Anjac Health & Beauty, qui prend désormais la direction générale de Pascual Cosmétiques. « Notre volonté est de hisser rapidement Pascual Cosmétiques parmi les références du maquillage, en nous appuyant sur la force du groupe », indique-t-il, insistant sur l'importance à accorder aux compétences et au dynamisme des équipes en place. Cette nouvelle opération permet à Anjac Health & Beauty de renforcer son expertise dans la cosmétique premium, six mois après le rachat de la société Aircos, leader de la poudre de maquillage haut de gamme. Le Groupe propose désormais une offre industrielle complète dans le domaine du maquillage, devenant ainsi selon le groupe une « référence française en Europe ».