Pascale Boistard à l'inauguration de l'EHPAD Le Patio

Après la visite de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la ministre a dévoilé une plaque commémorative et prononcé un discours sur la politique sociale, notamment en présentant la loi pour l'adaptation de la société au vieillissement qu'elle a portée aux côtés de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine.

En 2050, un tiers des Français aura plus de 60 ans ! C'est pourquoi le gouvernement a souhaité intervenir sur ce sujet.

La loi pour l'adaptation de la société au vieillissement soutenue par Pascale Boistard est « porteuse de progrès concrets pour de nombreux foyers et en particulier les plus fragilisés, les plus modestes », selon la secrétaire d'Etat.

C'est une loi de justice et de progrès social pour les personnes âgées, et toute la société en somme, qui apporte des solutions concrètes aux enjeux actuels. C'est aussi une loi d'anticipation pour les générations futures.

La principale mesure financière de cette loi est la réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, dite « APA 2 ». Des sommes supplémentaires sont désormais versées par l'Etat chaque année à l'ensemble des départements.