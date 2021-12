Pascal Eydoux, nouveau président du Conseil National des Barreaux

Pascal Eydoux, avocat au barreau de Grenoble, a prêté serment le 17 janvier 1977. Il exerce au sein du cabinet Eydoux et Modelski. Il a notamment été bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Grenoble (2000-2001) et Président de la Conférence des bâtonniers (2008-2010). Il a également été membre du Conseil National des Barreaux de 2003 à 2005 (Collège ordinal province) et membre de la Commission Formation.



Composition du bureau :

Vice-présidents élus: Jean-Bernard Thomas, ancien membre du Conseil de l’Ordre de Paris et Roland Rodriguez, président d’honneur de la FNUJA et avocat au barreau de Grasse.

Tésorier : François-Antoine Cros, avocat au barreau de Tours.

Secrétaire : Marie-Aimée Peyron, ancienne vice-présidente du CNB et ancienne membre du Conseil de l'Ordre de Paris

Membres non affectés : Jérôme Gavaudan, ancien bâtonnier du barreau de Marseille, William Feugère, président de l'ACE, Nathalie Roret, ancienne membre du Conseil de l'Ordre de Paris et Régine Barthélémy, ancienne présidente du SAF.