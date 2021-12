Appel à projets pour le Géofestival de Fontainebleau

La participation à l'appel à projet est ouverte à toutes personnes physiques ou morales, mineures ou majeures, organisations et structures publiques ou privées du territoire du territoire de la réserve du Gâtinais.

Les événements attendus peuvent porter sur un ou plusieurs des axes suivants :

• lien sol et flore

• géologie et biodiversité

• éducation à la géologie

• innovation et géologie

• économie et géologie

• patrimoine et géologie

• art, artisanat et géologie

• sport et géologie.

Les candidats ont jusqu'au 19 mai pour rédiger une déclaration d'intention à participer indiquant la date de l'événement qu'ils proposent (obligatoirement entre le 16 septembre et le 15 octobre), le lieu et un bref descriptif ainsi que leur adresse de contact. Il faudra indiquer également si l'événement est gratuit ou payant (et dans ce dernier cas quel est le montant prévu par personne).

Renseignements sur www.geofestival.org. La déclaration d'intention est à envoyer par mail : jm.martin@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr ou par courrier : Réserve de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais, Centre d'écotourisme de Franchard, Route de l'Ermitage, 77300 Fontainebleau​.

Le Géofestival® regroupe des événements festifs et culturels. Il a pour but de faire voir autrement le territoire à divers titres (tourisme, loisir, sport, etc.) en mettant en évidence les liens entre la géologie, la biodiversité, la culture, l'histoire et les activités humaines.

Ce festival existe dans trois territoires français (Bretagne, Beaufortain et Gâtinais). Le territoire seine-et-marnais choisi est celui de la Réserve de Fontainebleau et du Gâtinais, qui constitue une réserve de biosphère classée par l'Unesco dans le cadre du programme MAB (Man and Biosphere). Cette année, le festival aura lieu du 16 septembre au 15 octobre.

Lors du festival, les animations seront tournées vers la valorisation du territoire comme un patrimoine naturel, historique et culturel dans ses aspects concrets, quotidiens, imaginaires et vivants afin de poser un autre regard sur le territoire.