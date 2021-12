Partant pour une reconstitution historique du 8 mai 45 ?

Dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la Libération et de la victoire des alliés sur le nazisme, la ville de Serris et les associations Adahmo et Comité d'entente organisent la plus grande reconstitution historique d'Île de France du 7 au 10 mai prochain. La municipalité recherche des bénévoles pour s'investir dans ce projet culturel et plaisant.

© www.facebook.com/8.mai.a.serris