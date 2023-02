Parrot World fête le carnaval de Rio

Parrot World, parc animalier immersif situé à Crécy-la-Chapelle et inauguré en août 2020, abrite une reconstitution de paysages d’Amérique du sud où vivent des espèces exotiques majestueuses. On y trouve des jaguars, des loutres géantes, des manchots de Humboldt et des centaines de perroquets qui évoluent dans une volière géante. Les visiteurs peuvent même y séjourner et être au plus près des animaux en louant des lodges équipés.

Une ambiance festive

Durant ces vacances scolaires, le parc a choisi de se mettre à l’heure du célèbre carnaval de Rio. Au programme jusqu’au 5 mars : des ateliers maquillages, des activités créatives (masque, coloriage…) et une parade musicale. Pour les enfants (- 12 ans) déguisés, l’entrée au parc sera gratuite le mardi 21 février.

Parrot World : Route de Guérard, Crécy-La-Chapelle. Informations : www.parrotworld.fr