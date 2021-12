Parrot World à l’heure mexicaine

“El Día de los Muertos“ est une des fêtes traditionnelles les plus importantes et pittoresques du Mexique. Elle célèbre, à la Toussaint, les âmes des défunts qui reviennent sur terre et à qui il convient de faire des offrandes. Le parc Parrot World sera ainsi décoré aux couleurs vives d’“El Día de los Muertos“, tandis que ses animateurs et soigneurs seront déguisés. Des ateliers créatifs (origamis, coloriage, écriture et maquillage) seront proposés aux enfants tous les jours à partir de 14 heures. Ce sera une opportunité unique de redécouvrir le parc dans une atmosphère insolite, où les chants des oiseaux et les bruits des animaux transporteront les participants en virée nocturne au cœur de la jungle. Guidés par un conteur, les visiteurs se promèneront dans la pénombre en écoutant des histoires sud-américaines pleines de magie et de mystère (de 18 h 30 à 20 heures, à partir de 8 ans). L’entrée au parc sera gratuite pour les enfants (3-11 ans) déguisés les 30, 31 octobre et le 1er novembre.

Tarifs : (n’incluent pas la visite du parc en journée) : 24 euros pour les enfants (8-11 ans) et 29 euros (à partir de 12 ans). Tarifs spéciaux pour tous les billets achetés en ligne : 17 euros (adultes) et 13 euros (enfants).