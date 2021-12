La 4e édition du festival Paroles de plantes est organisée les 11 et 12 mai prochains à la Ferté-gaucher, au parc Henri Forgeard, sur le thème “l'Inde et ses plantes“. La communauté de communes des 2 Morin travaille en partenariat avec les acteurs associatifs du territoire, les prestataires locaux et les écoles à la réalisation de cette édition qui se veut originale, festive et ouverte au plus grand nombre.

De nombreux ateliers, activités et animations sont prévus durant ces deux jours, dont l'organisation est guidée par une

« approche sensorielle et émotionnelle de la nature au travers du partage de savoir-faire, du savoir-être, mais aussi au travers des acteurs du végétal cultivé, transformé, magnifié ».

Adressé à tous les publics, l'événement réunira notamment, côté exposants, des pépiniéristes, des producteurs artisanaux, ou encore des sculpteurs. Deux randonnées seront également organisées sur le territoire, tandis que des spectacles “colorés et entrainants“ rythmeront le week-end. A découvrir, également : un “parcours pieds nus“, un atelier olfactif et découverte à l'aveugle, un atelier de découverte du bois, un concours photo, une projection de film, un concert.

Entrée libre, de 10h à 18h. Parc Henri Forgeard,

La Ferté Gaucher.