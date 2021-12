« Paris Villaroche » : nouvel envol pour le pôle d'activités aéronautique

Exploité et géré par un syndicat mixte - la structure associe la communauté d'agglomération de Melun Val de Seine, le Conseil départemental de Seine-et-Marne et Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ; elle est présidée par Louis Vogel, maire et président de l'agglomération de Melun - le pôle d'activités Paris Villaroche se fixe de nouveaux défis : devenir un site majeur pour l'industrie aéronautique et les hautes technologies.

Une volonté réaffirmée jusque dans son nouveau logo, sous-titré « Aeronautics & Technology Park » : ParisVillaroche est désormais identifié tant sur le plan régional, national, qu'international.

« ParisVillaroche est encore sous-exploité, malgré la présence d'industriels de qualité et de nombreuses PME arrivées dans le sillage de SAFRAN. En effet, nous disposons d'un parc foncier d'un volume rare à quelque 40 km de Paris. 26 hectares de terrains sont disponibles immédiatement, avec des parcelles de 2 000 m2 à 2 ha, et 300 ha viendront compléter notre offre à terme. Concernant le parc immobilier, ce sont 25 000 m2 de bureaux, hangars et locaux d'activités qui peuvent être mis à la disposition des entreprises », explique Jean-Louis Foessel, directeur général du SYMPAV depuis mai dernier.