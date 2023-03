Paris-Vallée de la Marne va swinguer avec le Printemps du Jazz

Coorganisé par le collectif du Printemps du Jazz et le réseau des conservatoires de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne, ce festival propose de vivre le jazz avec 13 représentations mélangeant solistes vocaux et instrumentaux, trio, quartet, quintet, artistes confirmés, musiciens passionnés et élèves des conservatoires du territoire. Ce festival est une formidable opportunité de découvrir la richesse du jazz, style musical qui allie exigence de technicité et liberté d’improvisation.

Cette année encore, la qualité du partenariat construit au fil des années entre le collectif du Printemps du Jazz et le réseau des conservatoires de Paris-Vallée de la Marne se traduit par une remarquable programmation. Remarquable par son ampleur, mais aussi par sa diversité, mêlant improvisations, créations et standards revisités, ateliers d’initiation, séances dédiées aux scolaires ou encore animations musicales gratuites et ouvertes à tous.

Une large palette artistique

Rendez-vous culturel devenu incontournable, le Printemps du Jazz fait vibrer et palpiter chaque année les spectateurs au son et au rythme d’artistes prestigieux, reconnus ou prometteurs. Fidèle à son concept, chaque concert constitue un partage avec les élèves du département jazz du réseau des conservatoires du territoire.

Pour cette 23e édition répartie sur 11 sites culturels et sept villes duterritoire (Champs-sur-Marne, Chelles, Emerainville, Lognes, Noisiel, Pontault-Combault et Torcy) la palette artistique du jazz est particulièrement large et permet d’en proposer de multiples facettes. Chacun devrait y trouver son bonheur !

Le programme

Vendredi 17 mars (Les Cuizines, Chelles, 20 heures) : Jam session ;

samedi 18 mars (Salle du Citoyen, Lognes, 20h30) : This n’That, Jean-Michel Davis Quintet ;

dimanche 19 mars (Espace Lino Ventura, Torcy, 17 heures) : Orchid Big Band ;

mardi 21 mars (Les Passerelles, Pontault-Combault, 20 heures) : Olivier Gay Small Ensemble ; Sélène Saint-Aimé (21h30) ;

jeudi 23 mars (centre social Victor Jara, Champs-sur-Marne, 20h30) : Clélya Abraham Quartet ;

vendredi 24 mars (Les Cuizines, Chelles, 20h30) : Sly Johnson et Kid Be Kid ; samedi 25 mars (auditorium Jean Cocteau, Noisiel, 20h30) : Matyas Szandai ;

dimanche 26 mars (Espace Saint-Exupéry, Emerainville, 11 heures) : Apéro Jazz avec l’Ensemble Odéon ;

dimanche 26 mars (centre culturel Georges Brassens, Champs-sur-Marne, 15 heures) : Pierre Bouchard Quartet et Malou Oheix ;

mardi 28 mars (Ferme du Buisson, Noisiel, 20h45) : Sonny Troupé ;

jeudi 30 mars (auditorium Jean Cocteau, Noisiel, 20h30) : Leïla Duclos ; dimanche 2 avril (MJC Camille Claudel, Lognes, 10h30) : projets personnels des étudiants ; d

dimanche 2 avril (auditorium Jean-Pierre Vernant, Chelles, 16h30) : Kohndo “Plus haut que la Tour Eiffel“.

Renseignements et tarifs : www.printempsdujazz.fr