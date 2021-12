Paris-Vallée de la Marne s'engage pour le climat

Paris-Vallée de la Marne souhaite s'engager à son niveau dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce plan, d'une durée de trois ans financé par l'Ademe, met en lumière des réflexions et des actions pour « l'environnement et la planète », à l'échelle du territoire communautaire. Il devrait être finalisé d'ici à la fin 2018. L'intercommunalité fait le vœu d'agir dans trois directions : la ville et le territoire durable, la transition énergétique et l'économie circulaire sobre en ressource.

Cette démarche doit s'appuyer sur un dispositif complet, qui comprend dans un premier temps la réalisation d'un diagnostic. Puis sera mise en place une stratégie territoriale, elle-même déclinée en plan d'actions. Enfin, un dispositif de suivi et d'évaluation des actions sera créé.

Le Plan climat-air-énergie

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d'énergie. Outre le fait, qu'il impose également de traiter le volet spécifique de la qualité de l'air, sa particularité est sa généralisation obligatoire à l'ensemble des intercommunalités de plus de 50 000 habitants.