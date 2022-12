Paris-Vallée de la Marne : le centre aquatique intercommunal inauguré

Une inauguration officielle le 9 décembre et une ouverture au public le le 12 décembre. Le centre aquatique intercommunal, situé à Champs-sur-Marne, est désormais opérationnel. Avec 5 400 m2, c’est l'un des plus grands d'Île-de-France (cinq bassins et une capacité de 1 600 nageurs).

Afin d'élargir son offre aquatique, la communauté d’agglomérationParis-Vallée de la Marne (PVM) a ainsi fait le choix de construire un équipement accessible à tous les habitants de son territoire. « C'est un plaisir et une fierté d'inaugurer ce complexe moderne, respectueux de l'environnent et qui répond aux attentes de nos concitoyens », a souligné Guillaume Le Lay-Felzine, président de l’agglomération.

Implanté à Champs-sur-Marne, au sein de la cité Descartes, ce centre aquatique intercommunal regroupe un bassin nordique chauffé de 50 m (huit couloirs), un bassin de nage de 25 m (six couloirs), des bassins d'activités en "eau calme" et "eau agitée", un espace fitness et des espaces bien-être (jacuzzis, saunas, hammam, douches à jets et jardin finlandais).

Recours à la géothermie

Par ailleurs, ce bâtiment à basse consommation énergétique a eu recours à la géothermie pour le chauffage. Bien avant l’explosion des coûts de l'énergie, l'agglomération PVM avait fait le choix de ce mode de chauffage fonctionnant grâce à la centrale géothermique GéoMarne située à un moins d’un kilomètre. Issue de la chaleur naturelle présente dans le sous-sol, la géothermie est utilisée pour chauffer l'eau des bassins, des douches, ainsi que les espaces sportifs.

Destiné à tous les publics, cet équipement proposera un large paneld'activités. Les enfants pourront ainsi apprendre les rudiments de la natation avec l'école de natation, puis les différentes techniques de nage. De leur côté, les adultes pourront profiter du "Club Aquagym" (aquacycling, aquafitness, aquaslim...) encadré par des éducateurs sportifs. Des cours de natation leur seront aussi dédiés.

L’investissement global de cet équipement s’élève à près de 30 millionsd’euros. Il se répartit de la façon suivante : 25 623 434 euros déboursés par la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, 1 666 666 euros du Département, 1 million d’euros de l’Agence nationale du sport (ANS), 800 000 euros de la Région Île-de-France et 600 697 euros de l’Etat.

Centre aquatique intercommunal : 1, rue Galilée, Champs-sur-Marne.

À lire aussi I www.lemoniteur77.com/le-chantier-du-centre-aquatique-avance-a-champs-sur-marne-6697.html