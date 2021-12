Paris-Vallée de la Marne lance le Service unique de la rénovation énergétique (SURE)

Pour simplifier les démarches et faire baisser la consommation d'énergie des bâtiments sur son territoire, l'agglomération de Paris-Vallée de la Marne annonce mettre à disposition des conseillers en maîtrise de l'énergie pour les particuliers et les professionnels.

Améliorer la performance énergétique des bâtiments occupe désormais une place centrale dans tous les programmes de construction ou de rénovation, aussi bien au niveau des particuliers que des copropriétés, mais aussi des entreprises du BTP et des PME.

Ce Service unique de la rénovation énergétique (SURE), mis en place par l'agglo en partenariat avec l'ADEME, la Région Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne, agit à l'échelle du territoire comme un « guichet unique » de la rénovation au service des habitants et des professionnels.

Le service est composé de conseillers de l'opérateur Seine-et-Marne Environnement, dédiée au territoire, ainsi que d'un réseau de professionnels et d'acteurs locaux complémentaires (l'ADIL, le CAUE et la FFB). Il a également pour mission d'informer et d'accompagner gratuitement les particuliers dans leurs projets de travaux visant l'amélioration du confort de leur logement, avec l'objectif de réduire les factures de chauffage (isolation thermique des combles ou des murs, renouvellement du mode de chauffage, etc.).