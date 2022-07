Paris-Vallée de la Marne labellisée “Ville durable et innovante“

Le référentiel du label “Ville durable et innovante“ est constitué de cinq domaines d’action destinés à valoriser l’ensemble des dimensions de la ville durable (innovation, cohésion sociale et qualité de vie, transition économique, résilience et gouvernance).

« Après avoir adopté notre Plan climat air-énergie territorial (PCAET), je suis heureux que nos efforts soient ainsi récompensés. Ce label est une étape supplémentaire dans notre stratégie de développement au service de la transition écologique », a déclaré Guillaume Le Lay-Felzine, président de Paris-Vallée de la Marne.