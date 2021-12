Paris-Vallée de la Marne booste les entrepreneurs

Pour la 4e édition de cet appel à candidatures, l’agglomération Paris-Vallée de la Marne s’est associée à France Active Seine-et-Marne Essonne. Leur objectif est d’accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leur projet.

Pour bénéficier de ce dispositif, les candidats sont soumis à plusieurs conditions. Tout d’abord, leur projet entrepreneurial engagé doit répondre à un défi social, sociétal ou environnemental et être générateur d’emplois. Ensuite, il devra être obligatoirement initié sur le territoire de Paris-Vallée de la Marne. Les entrepreneurs intéressés par ce suivi devront télécharger leur dossier de candidature et le déposer avant le 3 janvier prochain. Ceux qui auront été sélectionnés seront coachés pendant six semaines, afin de faire avancer leur projet à travers des séances collectives et un suivi individuel.

Paris-Vallée de la Marne souhaite ainsi permettre aux projets les plus avancés d’intégrer le programme “Emergence”. D’une durée de huit mois, ce dispositif d’accompagnement sur-mesure a été pensé pour structurer et développer les meilleurs projets. Il va comprendre trois grandes phases. Tout d’abord, les entrepreneurs sélectionnés seront conviés à participer à trois séances collectives thématiques d’une demi-journée chacune : “Les clés pour réussir” le 25 janvier, “Réaliser son business model Canvas” le 1er février et “Apprendre à se présenter” le 8 février. Par ailleurs, deux rendez-vous de suivi individuel sont également programmés, au début et au terme du parcours. Enfin, les projets feront l’objet d’une présentation devant les partenaires de l’agglomération au mois de mars.

Côté calendrier, plusieurs dates ont été actées : à l’issue du dépôt des candidatures, le 3 janvier, la phase de présélection des dossiers interviendra dans la semaine du 10 janvier, tandis que le comité de sélection se réunira et désignera les heureux élus dans la semaine du 17 janvier. Quant au programme d’accompagnement, il démarrera dans la semaine du 24 janvier.

Renseignements : jessicar@franceactive-seineetmarneessonne.org