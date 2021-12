Paris Fintech Forum les 30 et 31 janvier

L'événement réunira plus de 2 000 participants autour de dirigeants de banques, assureurs, opérateurs télécoms, régulateurs de tous les continents. Plus de 150 CEO de Fintech du monde entier sont attendus dans les panels et interviews mais aussi sur la scène dédiée aux pitchs et aux showcases. La majorité de ces Fintechs sera aussi présente dans le hall d'exposition au sein de mini-stands Fintech pour mieux échanger avec les participants.

Les 30 et 31 janvier de 7 h 30 à 19 h, Palais Brongniart, 16 place de la Bourse, Paris (2e). Renseignements et inscription sur www.parisfintechforum.com