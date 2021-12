Paris 2024 : l'aviron et le kayak en Seine-et-Marne

« Derrière la candidature de Paris, il y a toute la France », a déclaré Manuel Valls. A juste titre, puisque non seulement tous les départements d’Ile-de-France seront impliqués, mais les grandes villes de province ne seront pas en reste. Le tournoi de football aura lieu à Lyon, Lille, Nantes et Toulouse. Quant à Marseille, la ville accueillera les épreuves de voiles. Nautisme toujours, c’est donc sur la base nautique deVaires-Torcy qu’auront lieu les compétitions de kayak et d’aviron.