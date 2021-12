Parcourez les sites “témoins” de la bataille de la Marne

« A partir du 5 septembre 1914, se déroulent dans les plaines de la Brie les premiers combats de la bataille de la Marne. Depuis le déclenchement de la guerre en août 1914, l'armée allemande a traversé la Belgique et poursuit les armées françaises et le corps expéditionnaire britannique qui reculent. Paris n'est plus qu'à 40 kilomètres! Mais l'histoire va en décider autrement... et c'est le “miracle de la Marne“ ».

Le circuit vise à prolonger la visite du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, en « marchant dans les pas des soldats de la Bataille de la Marne » et en découvrant les lieux « qui ont fait l'histoire ». Au départ du monument américain, la boucle touristique de 40 km en voiture à travers la campagne et les villes et villages du Pays de Meaux permet de visiter 10 sites de cette « bataille décisive dans le cours de la Première Guerre mondiale ». Des boucles sont aussi proposées pour les piétons et les cyclistes.

En plus d'une carte détaillée disponible gratuitement à l'Office du tourisme et au musée de la Grande Guerre, les visiteurs peuvent bénéficier de nouveaux outils pour aller plus loin à la découverte de ce circuit de mémoire, qui est jalonné par une signalétique directionnelle dédiée.

D'une part, Timescope transporte le visiteur à la découverte à 360° du circuit Bataille de la Marne 1914. Deux bornes (de réalité virtuelle sont implantées : l'une sur le toit du Musée de la Grande Guerre (accessible aux horaires d'ouverture du musée), l'autre au monument de Notre-Dame de la Marne à Barcy. Accessibles à tous et fonctionnant gratuitement en libre-service, ces dispositifs immergent le visiteur insitu, dans des films 360° qui racontent l'histoire du territoire.

D'autres part, Ask Marion, un chatbot (robot de discussion) historique et touristique né en Seine-et-Marne, est accessible via internet, directement sur un smartphone. Il répond aux questions des visiteurs le long du circuit Bataille de la Marne 1914 et dans les lieux emblématiques de cet affrontement. Témoignages, anecdotes, photos et vidéos complètent cette plongée au cœur de cette célèbre bataille et accompagnent le visiteur d'étape en étape tout au long de votre découverte à travers le Pays de Meaux.

Toutes les informations (hébergement, restauration, planning des événements …) sont à retrouver sur le site www.circuit-bataille-marne1914.fr.