“Par has’Art !”, le festival des arts de la rue

Itinérante et gratuite, la 4e édition du festival des arts de la rue de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (PVM) est de retour du vendredi 1er juillet au dimanche 10 juillet. Entre théâtre, cirque, danse et musique, cette manifestation s’adresse à tous les publics.

Durant dix jours, “Par has’Art !” vous propose de redécouvrir votre ville et votre environnement quotidien à travers des spectacles insolites et conviviaux.

La soirée d’ouverture, qui aura lieu le vendredi 1er juillet sur le parvis de la mairie de Champs-sur-Marne, débutera avec le spectacle Peaux Bleues, de la Compagnie Oposito, un manifeste musical contre les préjugés. Ensuite, du 5 au 8 juillet, c’est une tournée de cinq spectacles dans plusieurs villes de l’agglomération PVM (Vaires-sur-Marne, Roissy-en-Brie, Pontault-Combault, Brou-sur-Chantereine, Croissy-Beaubourg, Noisiel, Emerainville et Lognes) qui attend les spectateurs. Le festival s’achèvera à Chelles, dans le parc du Souvenir, les 9 et 10 juillet, avec pas moins de dix spectacles. Tout au long de ces dix jours d’animations, le public aura la possibilité d’aller à la rencontre des artistes ,dans une ambiance festive, chaleureuse et le tout gratuitement.

Le programme