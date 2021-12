Palmarès du 10e salon des mini-entreprises

Ce salon est l'occasion de promouvoir la création d'entreprises auprès des jeunes et de décerner les neuf prix parrainés par les partenaires de la manifestation : la Chambre de commerce et d'industrie, la Place des métiers - Cité des métiers, la Communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Direction académique des services départementaux de l'Éducation nationale, la Confédération des petites et moyennes entreprises et le Medef de Seine-et-Marne.

Prix de la Présentation dans la Catégorie post 3e : “PIC&CO” (kit de pique-nique écologique) du Lycée Uruguay France à Avon

Prix de la Présentation dans la Catégorie Collège : “ETHNIC CUSTOM” (Customisation, vente d'accessoires et vêtements) du collège Louis Armand à Savigny-le-Temple

Prix de l'Originalité dans la Catégorie Post 3e : “SUNSHIELD” (Pare soleil automobile) de l'IMA du Pays de Montereau à Saint-Germain Laval

Prix de l'Originalité dans la Catégorie Collège : “ECO'TEILLE” (Ameublement -Produits d'intérieur) du collège Jacques Amyot à Melun

Prix Coup de Coeur du Jury dans la catégorie Post 3e : “RECUP'O” (Recyclage d'eau de pluie pour laver le pare-brise) du Lycée Maurice Rondeau de Bussy-saint- Georges

Prix Coup de Coeur du Jury dans la Catégorie Collège : ”BIOXYGÈNE” (dentifrice et savon bio) du collège Jules Verne à Provins

Prix Coup de Coeur du Public : “I.ENERGY” (Batterie externe solaire) du lycée Jacques Prévert à Combs-la-Ville

Prix spécial “Makers3D» : “INFINITY CANDLE” (flotteur de bougie écologique) du collège Jules verne à Provins

Grand Prix départemental de Seine-et-Marne dans la Catégorie Post 3ème : “I.ENERGY” (Batterie externe solaire) du lycée Jacques Prévert à Combs-la-Ville

Grand Prix départemental de Seine-et-Marne dans la Catégorie Collège : “LES PTITS Z'INVENTEURS” (KDYliste) du Collège Erik Satie de Mitry-Mory