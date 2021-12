Palmarès des « Prix de la Créativité 2014 »

Prix de « l’économie sociale et solidaire en Seine-et-Marne »



Ce prix récompense un porteur de projet ou une structure associative ou coopérative développée sur le département. Il a été attribué à Alexis Brochu Buron, de la société SITEF (Lognes) pour son entreprise développée sous forme de SCOP proposant des prestations de services concernant le traitement et l’ingénierie des pathologies des réseaux d'eau dans les bâtiments (chauffage, climatisation, sanitaire…). Le Prix était parrainé par Edith Levy, Chargée de mission Fondation et Économie sociale, Région Macif Gâtinais-Champagne.

1 Rue des Campanules – 77185 Lognes

Tél.: 06 20 64 21 33

µa.brochu@sitef.fr

Prix de « L’innovation en Seine-et-Marne »



Ce prix récompense un porteur de projet ou une entreprise de moins de 3 ans dont le projet, l’activité ou un process fait appel à de l’innovation. Il a été attribué à Pierre Sabin, société Abeilles Multimedia (Serris) pour son projet de réalisation et l'édition de Salvium, un outil ludo-éducatif de formation à distance au secourisme pour le PSC1 (Premiers secours c000iviques niveau 1). Un algorithme spécifique est à concevoir et développer pour permettre à l’outil de s’enrichir des parcours des apprenants en même temps qu’il adaptera ces parcours en temps réel pour une optimisation de l’apprentissage.

Le Prix était parrainé par Jean-Charles Herrenschmidt, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne.

1C avenue Christian Doppler – 77700 Serris

Tél. : 06 86 75 76 35

p.sabin@abeilles.com

Prix de « La Seine-et-Marne éco-attitude »



Ce prix récompense un porteur de projet ou une entreprise de moins de 3 ans dont le projet est lié au développement durable, les éco-filières, l’environnement… Il a été attribué à Céline Leuthreau, de l’association Agissons (Boissise-la-Bertrand), pour son activité de collecte gratuite des huiles alimentaires usagées auprès de tous les professionnels du département.de vente et d’assemblage de systèmes domotiques. Le Prix était parrainé par Fabrice David (société Initial Soft) et Celine Dabel (C de la Gestion).



Rue des Pommiers – 77350 Boissise-la-Bertrand

Tél. : 01 64 38 22 72

agissons.c.leuthreau@free.fr

Prix de « La Seine-et-Marne est créative »



Ce prix récompense un porteur de projet et/ou une entreprise de moins de 3 ans dont le produit ou le service offert fait appel à une innovation ou à un concept innovant. Il a été attribué à Julien Guillen, de la société 3DANDCO (Cesson), pour son entreprise qui propose des services de scan, modélisation et impression 3D.Que ce soit un objet présent dans notre catalogue ou un projet à créer de toutes pièces, nous sommes là pour donner vie à vos envies. Besoin d'un prototype, d'idée cadeau ultra-personnalisée, d'innovation, de goodies d'entreprise ou d'un cadeau original ; 3D&CO est là pour vous!Une seule limite …. Votre imagination! Notre plus grand plaisir …. Vous étonner en faisant de vos idées une réalité! Le Prix était parrainé par Gérard Eude, Président de Seine-et-Marne Développement et Vice-Président du Conseil Général de Seine-et-Marne en charge du développement économique.

59 rue de l'éolienne – 77240 Cesson

Tél. : 06 47 87 68 96

contact@3dandco.fr

Prix « Les jeunes Seine-et-Marnais ont du talent ! »



Ce prix récompense un projet original à pour des porteurs de projet ou des chefs d’entreprise âgés de 18 à 30 ans et dont l’activité de l’entreprise se situe en Seine-et-Marne. Il a été attribué à Florian Bouzon, société Fastouch (Chessy),pour son entreprise qui loue et vend des équipements tactiles multitouch (bornes tactiles, écrans tactiles, tables Tactiles), avec la possibilité de développement d'applications tactiles multitouch sur mesure. Le Prix était parrainé par Eric Bareille, Président de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart et Vice-Président du San de Sénart en charge de l’emploi et de la jeunesse.



8 Chemin de la Glacière – 77700 Chessy

Tél. : 01 85 42 01 29

fbouzou@fastouch.fr