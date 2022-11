Ozoir-la-Ferrière : un fils poignarde son père et se défenestre

Cette dispute familiale, liée à une histoire d’argent, a viré au drame. Selon le “Parisien“, un homme de 34 ans a agressé son père(66 ans) au couteau samedi 5 novembre, à Ozoir-la-Ferrière. Ce dernier a été poignardé à 12 reprises à la tête, au buste et au niveau du cou. Le fils a tenté ensuite de se suicider en se défenestrant de l’appartement qu’il partage avec son père et situé au 3e étage.

Les deux hommes, grièvement blessés (plaies multiples pour le père et traumatisme crânien pour le fils), ont été transportés par hélicoptère et hospitalisés respectivement à Clamart (Hauts-de-Seine) et à Melun. Leur pronostic vital était engagé.L’enquête a été confiée à la sûreté urbaine du commissariat d’agglomération de Noisiel-Pontault-Combault.