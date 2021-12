Ozoir-la-Ferrière : la plateforme numérique a déjà séduit plus de 150 commerçants

Plus de 150 commerçants locaux s'y sont déjà inscrits. Financé par la municipalité ozoirienne, ce site est gratuit pour ses utilisateurs, sans abonnement et sans commission sur les ventes. La ville a également mis à la disposition de ses commerçants des « ambassadeurs de commerce » pour les aider à créer leur boutique en ligne. Du côté des clients, il suffit de se connecter à la plateforme, de valider leur panier et de payer leur commande avant de venir la retirer directement au magasin ou bien de se la faire livrer à leur domicile.