Oxygène se déploie à Melun

Après Montereau, Nemours, Provins, Fontainebleau et Coulommiers, Oxygène continue d'étoffer sa couverture du département. La radio diffuse en effet depuis la rentrée ses émissions sur Melun à partir de la nouvelle fréquence, 88.4. Un journal local et des idées de sortie sont diffusés quotidiennement, tandis que les associations, les collectivités et les entreprises ont d'ores et déjà la possibilité de faire appel aux services de la radio.

Oxygène s'est en effet depuis toujours donné pour objectif de « valoriser les territoires et les initiatives locales ». Un pari gagnant, l'audience de la radio seine-et-marnaise ayant progressé sans discontinuer depuis dix ans. Selon l'institut Médiamétrie, la radio locale est écoutée par quelque 220 000 personnes (127 000 auditeurs fidèles chaque semaine et 93 000 occasionnels). La couverture de Fontainebleau a été également améliorée, avec l'installation d'une antenne en centre-ville et donc l'ouverture d'une nouvelle fréquence (89.3).

Un studio tout équipé

Les équipes d'Oxygène, autrefois installées à Montereau, profitent désormais d'une surface de travail de 170 m². Elles peuvent compter sur deux studios, dont un entièrement capté en vidéo. « Les radios locales suivent nécessairement le mouvement des radios nationales, qui filment de plus en plus leurs programmes en direct », explique Christophe Mercier, dirigeant d'Oxygène. Des interviews d'élus locaux, à l'image de celle de Patrick Septiers, président du Département, ont par exemple été diffusées sur les réseaux sociaux. « Il est d'autant plus important de créer de la proximité, à l'heure des réseaux sociaux », explique Christophe Mercier. L'auditeur peut également écouter sa radio préférée depuis son smartphone ou sa tablette, Oxygène s'étant attachée à répondre présente sur tous ces supports par le biais d'applications dédiées.

Des locaux plus spacieux

Pour les besoins de son expansion, la radio a recruté une journaliste, un producteur et une chargée de développement à plein temps. « Nous sommes désormais douze personnes »,

précise Christophe Mercier. « Ces nouveaux locaux sont aussi l'occasion pour l'équipe de travailler dans de meilleures conditions. Il est important pour un créateur d'exercer son activité dans un cadre agréable », argue le dirigeant, précisant que les bureaux de Montereau restent ouverts pour y accueillir les acteurs locaux.

Et l'expansion de la radio de proximité n'est pas terminée, Christophe Mercier vient annoncer son intention de s'implanter prochainement dans le Nord Seine-et-Marne pour couvrir l'entièreté du département.