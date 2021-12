Ouverture du premier diplôme de prévention de la radicalisation en 2017

Fruit d'un dialogue nourri entre préfecture et université, cette formation pluridisciplinaire est dirigée par Frédéric Debove, directeur de l'institut de droit et d'économie de Melun et co-président de l'université inter-âges melunaise, récemment décoré chevalier de la Légion d'honneur par l'ex premier ministre Manuel Valls.

Cette formation est destinée aux imams, personnels des hôpitaux, des prisons, aux policiers et aux services RH des grandes entreprises.

La première promotion débuterait les cours dès début janvier 2017.