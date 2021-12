Ouilacarte.com, l'appli qui vient au secours des restaurateurs

C'est une parade originale aux risques de contagion liés au Covid-19. Confrontés à un protocole sanitaire strict, les restaurateurs vont accueillir avec satisfaction ce nouveau concept en passe de régler l'épineuse question de la traditionnelle carte du menu. Une véritable problématique quand on sait que le virus peut être actif durant trois heures sur du papier imprimé. Sans parler de l'inévitable contact rapproché entre serveurs et clients au moment de la commande. Une solution est donc venue d'AirK2. Spécialiste de la dématérialisation des processus métiers, la start-up luxembourgeoise a eu l'idée de créer l'application OuiLaCarte.com, une interface simple et intuitive.

L'utilisation est totalement fiable, sécurisée et… écologique : en scannant avec son smartphone un QR code disponible sur la table, le client peut accéder au menu, passer une commande et même recevoir la note à régler par e-mail. Les conditions d'un accueil à la fois convivial et rassurant sont ainsi à nouveau réunies. Cette appli a aussi l'avantage de fidéliser une clientèle parfois angoissée au moment de franchir la porte d'un restaurant. C'est également une alternative efficace, concrète et accessible à tous pour réduire au maximum les contacts physiques.

Cette application est proposée sur abonnement (sans engagement) à 10 euros par mois tout compris. « Nous partons du principe que les restaurateurs et les hôteliers ont déjà perdu assez d'argent, explique Noham Choulant, le fondateur d'AirK2. Nous voulons leur apporter un outil immédiatement opérationnel qui n'impactera pas leur budget. Et si nous le pouvons, nous baisserons encore notre prix dans les prochains mois. »