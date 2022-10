Orange soutient Coulommiers Brie football

Philippe Wolak, Responsable sponsoring Orange IDF accompagné de Marc Ribes, directeur Régional des Relations avec les Collectivités Locales de Seine-et-Marne et en présence de Daniel Boulvrais, maire adjoint aux Sports a remis ce mercredi au club de Coulommiers Brie Football une dotation de tenues complètes pour 2 sections masculines et féminines U12/U13 ainsi que des ballons, sacs à ballons et chasubles. Cette dotation est le fruit d’un partenariat qui renforce le soutien historique d’Orange au football amateur en région.

39 clubs en IDF ; 4 clubs en Seine-et-Marne (Entente Savigny/Nandy/Cesson ; ASA Montereau et US Trilport et donc Coulommiers Brie Football) ; près de 250 clubs au niveau national et DOM-TOM sont les heureux bénéficiaires à date de ce partenariat.

Cet engagement local a la vocation de favoriser la pratique du football associatif. Conscient de sa responsabilité sociétale, notamment en cette période de crise sanitaire, Orange souhaite en effet accentuer son soutien au football amateur à travers le territoire via des dotations de matériels mais aussi l’accès à une éducation numérique responsable.

Cette aide d’Orange au sport amateur est aussi appuyée sur le territoire par le prolongement du programme Orange Football Amateur via la Plateforme Nike - FFF - Orange. Les clubs affiliés FFF (catégories U11 – U13 – U15) qui le souhaitant peuvent y commander leurs maillots avec une remise de 50%. A date, plus de 1 200 clubs affiliés FFF ont déjà passé commande pour un volume total de plus de 25 000 maillots floqués Orange.

Accompagner les jeunes sportifs dans leur développement autour du numérique

Les ateliers Education au numérique : programme intégré au Programme Éducatif Fédéral (FFF)

Les clubs s’engagent à mettre en place dans la saison les ateliers foot « Education au numérique » auprès des catégories U10 et U16 et à participer aux actions RSE d’Orange et la FFF (ex : Recyclage Challenge).

La création en 2019 d’un module « Education au numérique » basé sur la méthode Playdagogie, en collaboration avec l’ONG PLAY International et le soutien de la Fédération Française de Football. Ce module, qui a pour but de sensibiliser les jeunes footballeurs sur les bonnes pratiques du numérique, est désormais intégré au Programme Educatif Fédéral de la FFF, notamment du cyberharcèlement, du temps d’écran, de l’identité numérique…

Près de 20 000 jeunes ont été sensibilisés sur le territoire national.

Le module « Education au numérique » dispensé ce mercredi fait partie d’un programme plus global, Orange Digital Center, concept inédit dédié à l’accompagnement numérique et à l’innovation pour tous. Ce programme est organisé autour de plusieurs centres regroupant des dispositifs gratuits de soutien et de création de projets locaux grâce au numérique.

Au mois de septembre, le club a initié une sensibilisation sur le cyberharcèlement avec l’association e-enfance (3018)

Faire vivre de grandes émotions aux jeunes sportifs

Les jeunes ont participé à l’Orange Football Challenge le 22 septembre à la mi-temps de France contre Autriche au Stade de France devant près de 80 000 spectateurs. Un moment magique pour eux.