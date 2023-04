Orange Football Challenge : les jeunes de Coulommiers à l’honneur

Les jeunes footballeurs U14 du club de Coulommiers Brie Football ont disputé l’Orange Football Challenge contre leurs homologues de l’US Villeneuve-Ablon (Val-de-Marne). Cette opposition s’est déroulée à la mi-temps du match de Ligue 1 PSG-Lyon (0-1) le dimanche 2 avril au Parc des Princes.

Ce challenge a permis aux 45 000 spectateurs présents d’assister à de beaux buts et de soutenir des joueurs sans doute impressionnés par l’ambiance. Si l’équipe de Coulommiers s’est finalement inclinée (4-2), elle aura néanmoins eu l’immense privilège de fouler la mythique pelouse du Parc des Princes.

L’Orange Football Challenge, fort de ses 22 ans d’existence, est un vrai succès auprès des clubs amateurs de la région. Il a déjà réuni plus de 150 000 participants. Cette compétition par équipe, dédiée aux jeunes footballeurs et footballeuses de 13 à 15 ans, se déroule à la mi-temps des matchs de la Ligue 1 Uber Eats à domicile des trois clubs partenaires d’Orange (PSG, Lyon et Marseille). Elle consiste à partir du rond central du terrain et à tenter de marquer un but dans le délai le plus court.

Dotations de matériels et éducation au numérique

D’autres jeunes footballeurs du Coulommiers BF avaient déjà eu l’occasion d’y participer le 22 septembre dernier, mais c’était au Stade de France, à la mi-temps du match France-Autriche. Le club de Coulommiers, comme 40 autres clubs franciliens, bénéficie du soutien renforcé d’Orangeau football amateur avec le programme Orange football amateur (OFA), qui a vocation à favoriser la pratique du football associatif.

Conscient de sa responsabilité sociétale, Orange accentue son soutien au football amateur à travers le territoire national via des dotations de matériels, mais aussi l’accès à uneéducation numérique responsable en partenariat avec la Fédération française de football (FFF).