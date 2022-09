Orange encourage l’inclusion numérique à Trilport

La mairie de Trilport et Orange Digital Center, en partenariat avec Ze Fab Truck, ont permis aux jeunes et moins jeunes trilportais de découvrir des outils de fabrication numérique (brodeuse numérique, flocage et robotique). Le partenaire Ze Fab Truck a été soutenu par Orange dans le cadre de son programme Femmes Entrepreneuses

Pour un numérique utile à tous, Orange a lancé Orange Digital Center. Comme à Trilport, les partenaires et les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans ce programme. Ils permettent, en effet, à Orange d’étendre son champ d’action, notamment dans les territoires ultra-ruraux.