Orage de grêle : les élus au chevet des agriculteurs

C’est un paysage de désolation qu’ont pu observer Frédéric Valletoux et Valérie Lacroute, le 23 juin dernier, suite au violent orage de grêle qui s’est abattu sur le sud du département dans la nuit du 19 au 20 juin. Le nouveau député de la deuxième circonscription de Seine-et-Marne et la maire de Nemours et vice-présidente de la Région Île-de-France (en charge de l’agriculture) ont visité les parcelles touchées à Ichy, Obsonville et Garentreville. Ils ont également pu constater certains dégâts matériels à Beaumont-du-Gâtinais. La question de la prise en charge par les sociétés d’assurance a été au cœur des échanges entre agriculteurs, représentants syndicaux et élus.