Opsone propose du numérique sur-mesure

La digitalisation, c’est sa spécialité. Depuis maintenant 15 ans, Opsone, une agence de conseil et de développement basée à Lognes, intervient au cœur de l’économie connectée en aidant les créateurs d’entreprise à concevoir leur produit minimum viable et à fluidifier leur flux opérationnel. Son terrain de jeu est vaste : gérer la réservation d’un bateau, permettre à des jeunes de trouver un emploi sans discrimination via une application mobile, accompagner la gestion des clés des appartements loués via Airbnb ou dématérialiser une visite médicale. Toutes ces opérations sont devenues possibles grâce à une forte maîtrise des données et des langages de programmation dédiés aux start-up comme le “Ruby on rails”. L’accompagnement qu’Opsone propose à ses clients est un suivi basé sur un état d’esprit agile et tendu vers un seul objectif : la réussite commerciale.

La crise sanitaire a accéléré la transition numérique des entreprises et cette tendance de fond va continuer à prendre de l’ampleur dans le futur. Dans ce contexte, Opsone s’est forgé une solide réputation grâce à son positionnement singulier : des projets sur-mesure. Pour la start-up de Lognes, la technique doit toujours rester un moyen et non une fin. La relation humaine demeure ainsi au centre de sa démarche avec un travail d’écoute fondamental. Il faut cerner avec précision les besoins exprimés pour pouvoir ensuite concevoir un produit de qualité qui sera compris et adopté par ses utilisateurs.

L’intervention d’Opsone s’opère sur trois niveaux. Tout d’abord, le conseil. L’équipe accompagne et propose des idées, puis le client décide. Ensuite, le design. La conception du produit donne le ton à toute l’expérience numérique. Enfin, le développement avec des points de progression réguliers. Les clients peuvent voir l’évolution de leur projet, le tester et être rassurés.

« Opsone, c’est une belle équipe dans un environnement sain et convivial », affirment en chœur Glen Délézir et Kevyn Lebouille, les deux fondateurs. « La petite échoppe du numérique s’est transformée en une agence web en pleine croissance où les idées fusent. » En quelques années, Opsone est ainsi passée de huit collaborateurs travaillant dans un appartement de 69 m2 à 30 salariés évoluant désormais au sein d’un espace de 300 m2.