Opération sensibilisation au centre de gestion de Seine-et-Marne

Le 10 juin, ce sont un peu plus de 50 élus locaux, responsables de services de collectivités et secrétaires de mairie, qui ont effectué le déplacement à Lieusaint, au siège du centre de gestion de Seine-et-Marne (CDG 77). Deux semaines plus tard, le 24 juin, ils étaient encore plus nombreux. Tous ces visiteurs ont pu ainsi découvrir les locaux de l’établissement public administratif local et les différents services proposés.

Toutes les collectivités territoriales, employant moins de 350 fonctionnaires (stagiaires et titulaires) à temps complet, sont obligatoirement affiliées au CDG 77. Celui-ci a pour objectif de les soutenir dans leur gestion quotidienne des ressources humaines (RH). Ses missions concernent notamment la gestion de la carrière des agents, les avancements de grade, les promotions internes et les incidents de carrière.

Ces deux sessions de sensibilisation ont conforté la stratégie de modernisation initiée depuis bientôt un an, par Anne Thibault et Chrystel Leclerc, respectivement présidente et directrice générale du CDG 77. La maire d’Arville, petit village du Sud Seine-et-Marne, a, en effet, instauré d’entrée une relation forte avec les élus territoriaux, en accentuant notamment la visibilité de l’offre actuelle et future du CDG 77. « Madame Thibault veut du sur-mesure. La proximité est son maître-mot et la notion d’intérêt général reste centrale », souligne Chrystel Leclerc.

Lors de ces deux journées portes ouvertes, plusieurs conférences-débats ont eu lieu avec la prévention primaire en milieu professionnel comme thématique principale. Le parcours d’inaptitude médicale, le rôle du nouveau conseil médical et les missions du tout neuf pôle “prévention et santé” (regroupant la médecine préventive et le service hygiène et sécurité) ont été ainsi abordés. « Prendre soin de nos agents, permettre un équitable accès aux actions de prévention et promouvoir une politique sociale mutualisée, c’est notre engagement en faveur du mieux-être au travail », affirme Anne Thibault.

Le CDG 77 a profité de l’occasion pour annoncer la mise en place prochaine de deux nouveaux dispositifs : la médiation préalable obligatoire (litiges concernant les agents publics), en octobre, et le service “Intérim territoria” (offres d’emploi temporaire) en 2023.

Une conférence sur la laïcité, animée par Bruno Dalles (référent déontologue, laïcité et alerte éthique du CDG 77), se déroulera le 15 septembre (à partir de 10h) au théâtre de Sénart.