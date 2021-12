Opération “Reprise de guidon”, à Réau

Le 25 juin, une journée spéciale est organisée pour les conducteurs des deux-roues par la préfecture de Seine-et-Marne, la Gendarmerie nationale et la Police nationale, au Centre de formation Centaure, à Réau. Cette journée a permettre aux motocyclistes et au cyclomotoristes d'acquérir quelques techniques de conduite et de se perfectionner pour être plus en sécurité sur la route.

@DR