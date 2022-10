Opération “Passeurs de voix” : 84 bibliothèques et écoles au rendez-vous

C’est une mobilisation massive et nationale qui est menée durant cette première édition de l’opération “Passeurs de voix“. Le but est de développer le goût de la lecture et l’autonomie des enfants avec les livres.

Pendant plus d’un mois (du 7 octobre au 20 novembre), les volontaires (usagers, parents ou enfants) sont invités à participer à des ateliers d’enregistrement organisés dans les bibliothèques, afin d’enregistrer des histoires audios et offrir ainsi leur voix. Ces enregistrements permettront ensuite de créer une bibliothèque de livres audios accessible à tous sur l’outil pédagogique Bookinou disponible dans chaque établissement scolaire.

En Seine-et-Marne, 12 écoles participent à ce programme, ainsi que deux médiathèques (Pierre-Thiriot à Pontault-Combault et La Canopée à Chevry-Cossigny) et le réseau de lecture publique du Pays de Meaux.

Dominique Pinon comme parrain

Le passeur de voix et parrain de cette première édition est le comédien et acteur Dominique Pinon. « Nous avons un seul et unique objectif : rendre la lecture accessible à tous et partout. Les enfants ne peuvent pas toujours être accompagnés pour appréhender les ouvrages jeunesse et découvrir le plaisir de lire. Par cette opération, nous souhaitons inviter tous les volontaires à favoriser cette merveilleuse découverte et encourager les enfants à s’emparer des livres », explique Vincent Gunther, président et fondateur de Bookinou.

C’est l’association Biblionef qui est soutenue lors de cette première opération. Sa vocation est de faciliter l'accès aux livres et à la lecture d'enfants et adolescents défavorisés à travers le monde. Pour cela, cette association offre des livres papier et audio à ceux qui en ont le plus besoin.

Légende : L’acteur et comédien Dominique Pinon est le parrain de la première édition de l’opération “Passeur de voix“ qui se déroule jusqu’au 20 novembre. (DR)