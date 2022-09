opération Octobre Rose Coulommiers : Tous en rose pour lutter contre le cancer

La municipalité et le club d’athlétisme de Coulommiers vous donnent rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de ville le 2 octobre pour un départ fixé à 10 heures. Deux parcours (4 km et 8 km) seront proposés aux participants et des courses pour les enfants seront également proposées sur la piste d’athlétisme du parc des sports. Les pré-inscriptions sont encore possibles via le site internet de Coulommiers Brie Athlétisme (www.cba.athle.fr). Les dons seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer.

Toujours dans le cadre de cette opération Octobre Rose, à noter que le centre de coordination d’Île-de-France mettra à disposition gratuitement une chargée de prévention et de dépistage du cancer du sein. Elle sera présente le 18 octobre (le matin à la Maison des loisirs du Templier et l’après-midi à la Maison des loisirs de Vaux) et le 20 octobre (Maison France Services aux horaires d’ouverture).