Opération Entreprendre en franchise à Melun et Meaux

À l'heure où l'entrepreneuriat a le vent en poupe en France, parmi les Français désireux de créer leur entreprise, 48 % envisagent la franchise pour se lancer (selon l'enquête annuelle sur la Franchise 2016 – Banque Populaire/ FFF/CSA).

Organisée par la FFF, en collaboration avec les chambres de commerce et d'industrie et les mairies de chaque ville participante, cette 8e édition a pour objectif d'expliquer au grand public la franchise à travers des conférences et des rencontres avec des franchisés directement dans leurs points de vente. Les mairies de Meaux et Melun, ainsi que la communauté d'agglomération Melun Val de Seine participent à l'opération.

Selon Rose-Marie Moins, directrice formation et promotion de la FFF : « En moyenne chaque année, ce sont près de 1 000 participants que nous accueillons à la fois à nos conférences et dans les points de vente de nos franchisés ambassadeurs. Parmi eux, nous rencontrons de jeunes diplômés aux côtés de salariés aux envies de reconversion professionnelle. Ils ont tous un point commun : le desir d'entreprendre et de devenir leur propre patron. Notre ambition est de répondre à leurs interrogations et de les immerger dans le quotidien de franchisés en région. »