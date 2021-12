Opération “DuoDay“ le 18 novembre

“DuoDay“ est un dispositif national consistant, pour une personne en situation de handicap, à former, durant une journée, un duo avec un professionnel pour découvrir son poste, ses missions et son environnement de travail. Cette journée d’immersion a pour objectif de faciliter l’insertion de ces personnes dans l’emploi et leur offrir de nouvelles opportunités professionnelles.

Cette quatrième édition se déroulera le jeudi 18 novembre dans le cadre de la “Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées“ (SEEPH). Près de 1 080 employeurs d’Île-de-France ont déjà déposé plus de 3 600 offres de duos sur la plateforme dédiée (duoday.fr) etmise en place par le Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées en collaboration avec ses partenaires (Agefiph, FIPHFP, Cap Emploi, Pôle emploi, Missions locales et Algeei).

Peuvent s’inscrire les personnes à la recherche d’un emploi, les étudiants (dès 16 ans), les apprenants (dont les apprentis), les personnes travaillant dans les établissements et services d’aide au travail (ESAT) et les salariés d’entreprises adaptées. En moyenne, 10 % des duos formés aboutissent à des offres d’emploi, de contrat d’apprentissage ou de stage.

Renseignements et inscriptions : www.duoday.fr