Opération “du stade vers l’emploi” le 19 avril à Meaux

Cette opération va mettre en avant les compétences personnelles et collectives des demandeurs d’emploi au travers d’activités physiques adaptées à tous. Le matin (à partir de 9 heures), recruteurs et demandeurs d’emploi se mesureront sportivement, puis partageront un déjeuner convivial. Ces temps dédiés leur permettront de révéler leur savoir-être professionnel et d’apprendre à se connaître autour des valeurs du sport. L’après-midi sera consacré au job dating. Il sera également possible d’échanger avec les conseillers de Pôle emploi mobilisés pour cette occasion.

Stade Georges Tauziet : 24, avenue Franklin Roosevelt, Meaux. Tél. : 01 83 69 01 40.