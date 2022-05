Opération “De la graine à notre assiette !“ à Roissy Pays de France

Depuis le 11 mai, la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France propose sa nouvelle saison d’animations baptisée “De la graine à notre assiette !“. Ces ateliers ludiques et pédagogiques permettent aux habitants de découvrir les produits locaux, de comprendre la saisonnalité des fruits et légumes, de participer à des débats sur l’alimentation ou encore d’apprendre les gestes écocitoyens du quotidien. Ce programme est élaboré avec le soutien de l’Agence de la transition énergétique (ADEME) et en partenariat avec les associations Inven’Terre, La Case et RER. Il s’inscrit plus largement dans la stratégie portée par l’agglomération Roissy Pays de France et labélisée “Territoire French Impact“. Il a également vocation à constituer une gouvernance territoriale sur l’alimentation durable, favoriser la relocalisation de la production et rendre accessible l’alimentation. Ce programme se déroulera jusqu’au 1er juillet. Inscription obligatoire

www.roissypaysdefrance.fr