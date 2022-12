Opération d’abandon d’armes : le bilan

Ce bilan, encore provisoire, fait état de 2 265 armes abandonnées à l’État dans les cinq sites de collecte et d’enregistrement mis en place en Seine-et-Marne. 204 propriétaires d’armes, jusqu’ici non déclarés, ont été enregistrés dans le système d’information sur les armes (SIA) permettant leur régularisation. Plus de 80 000 munitions ont également été collectées.

Une relation de confiance renforcée

L’adhésion à cette opération a mobilisé plusieurs dizaines d’agents de la préfecture, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie. La simplicité de la procédured’abandon, assortie d’une garantie d’absence de poursuites administratives ou judiciaires pour détention illégale d’armes, la proximité des points d’accueil et l’accompagnement apporté aux usagers par les services de l’État et leurs partenaires ont contribué à la réussite de cette opération.

Celle-ci répondait à un besoin fort des usagers, notamment pour ceux ayant acquis des armes par héritage. Elle a largement contribué à renforcer la relation de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure autour de l’objectif partagé de sécurité publique. Elle participe grandement à prévenir les accidents domestiques et les vols d’armes.

