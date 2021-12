Opéra comique à Fontainebleau : Frou-Frou les bains

On peut donc classer la pièce Frou-Frou les bains dans ce genre délaissé mais pour autant très divertissant. Justement, dans la station thermale de Frou-Frou les bains, tout semble se passer pour le mieux jusqu'au jour où l'eau cesse de couler alors qu'affluent les curistes. S'en suit un ensemble de situations cocasses et décalées sur fond de chansons d'avant-guerre. Cette pièce tirée d'un texte de Jacques Lacombe a obtenu en 2002 le Molière du meilleur spectacle musical, fous-rires et spectacle semblent assurés.

Mise en scène : Patrick Haudecoeur et Fabrice Maître.

Acteurs : Patrice Dozier, Geneviève Greliche, NBina Seita.

Samedi 19 janvier au Théâtre de Fontainebleau à 20h30, 9 rue Denecourt, Fontainebleau.

Tél : 01 64 22 26 91

Plein tarif : 25 euros