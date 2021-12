Après 2 ans de travaux, le Musée de la gendarmerie nationale, labellisé musée de France, ouvre ses portes la semaine prochaine à Melun. Ce nouveau lieu culturel et touristique unique en son genre dévoilera prochainement son nouveau visage.

On vous embarque le temps d'un week-end de découverte et d’animations les samedi 10 et dimanche 11 octobre, de 10h à 18h.

Des visites guidées et des animations ludiques seront organisées, pour les petits comme pour les grands, sur le parvis du musée. Riche d'une collection diversifiée et abondante, il saura plonger le visiteur à travers l'histoire de l'institution (missions, vie quotidienne, moyens, etc.) sur deux étages d'exposition permanente.

On ne vous en dit pas plus, mais n’oubliez pas votre appareil photo.