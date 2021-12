« On sauvera des phoques, des poissons et même des baleines »

L'association OSE, fondée et présidée par Edouard Feinstein, a nettoyé les bords de Marne à Lagny-sur-Marne et à Saint-Thibault-des-Vignes avec l'aide de 70 bénévoles le dimanche 14 février. Une quarantaine de Roms des campements de Lagny et Ivry-sur-Seine ont également participé à l'opération qui a permis de ramasser 20 tonnes de déchets sauvages qui menaçaient de tomber dans la rivière.

« On est en période de crue donc si l'eau continue à monter tout va partir dans le fleuve et ça va se déverser dans la Seine et rejoindre le Havre puis dans la Manche. », a déclaré Edouard Feinstein à nos confrères du Parisien. Selon lui, avec cette action « on sauvera peut-être des phoques, des poissons et même des baleines ».