Olivier Véran s'est fait vacciner à Melun

Olivier Véran a changé d'avis. D'abord contre l'idée de se faire vacciner sous l'œil des caméras, comme il l'avait déclaré le 29 décembre dernier sur France 2, le ministre de la Santé est finalement revenu sur sa décision et a choisi de médiatiser sa vaccination. En tant que neurologue de formation, il a profité de l'homologation, la semaine dernière, du vaccin AstraZeneca (réservé uniquement aux personnels soignants y compris ceux âgés de moins de 50 ans comme lui) pour se faire injecter une première dose en direct à la télévision. Reconverti en centre de vaccination dédié aux professionnels de santé, l'ancien hôpital Marc-Jacquet de Melun, qui l'a accueilli, s'est ainsi offert un joli coup de pub.

« Je n'ai rien senti, vous avez été formidable », a déclaré Olivier Véran juste après la piqûre. Le ministre de la Santé a annoncé que 270 000 doses du vaccin AstraZeneca sont déjà arrivées en France et que 300 000 supplémentaires étaient attendues cette semaine. « A partir de maintenant, il va falloir que ça dépote », a-t-il lancé. D'ici 15 jours, on espère pouvoir vacciner l'ensemble des soignants, pompiers et aides à domicile ». Enfin, Olivier Véran a précisé que le variant sud-africain était très peu présent en France et que le vaccin AstraZeneca permettait de se protéger contre la quasi-totalité des virus actuellement en circulation.