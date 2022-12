Olivier Klein vérifie le dispositif “MaPrimeRenov” à Avon et à Ury

Le 1er décembre, Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, s’est rendu à Avon et à Ury pour y visiter des résidences rénovées dans le cadre de “MaPrimeRenov’“.

Au programme de cette visite ministérielle : une copropriété de 83logements à Avon et un pavillon rénové à Ury. A Avon, Olivier Klein a pu échanger avec Gilles Peccoud, président du conseil syndical de la résidence Les Sophoras, qui avait lancé un programme important de rénovation énergétique. Le ministre chargé de la Ville et du Logement a souligné l'enjeu de la rénovation thermique de l'habitat collectif : « Le dispositif “MaPrimeRenov’“ accompagne aussi l'habitat collectif. Si on veut réussir la transition écologique, il faut soutenir les copropriétés. »

Cette résidence, dont la construction date de 1969, a voté des travaux conséquents ayant fait l'objet d’une subvention de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) : ravalement avec isolation thermique, étanchéité et isolation des toitures, mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) et remplacement des occultations. L’apport de “MaPrimeRenov’“ a ainsi permis de baisser d’environ 23% l’investissement de chaque copropriétaire. Il a été également constaté une diminution de la consommation (gain énergétique évalué à 45 %) et une amélioration du confort à l’intérieur des logements.

« Des opérations gagnant-gagnant »

Parmi les personnes ayant participé à cette visite ministérielle, on a noté la présence de représentants de l'ANAH, de la Direction départementale des territoires (DDT) et de l’agence immobilière de Century 21 de Fontainebleau.

Olivier Klein a poursuivi son déplacement en échangeant avec les propriétaires d’un pavillon rénové à Ury, à quelques kilomètres d’Avon. « Les Français sont tous attentifs à cette question de la sobriété. Les travaux de rénovation énergétique, c’est l’étape d’après. Quand on fait des économies d’énergie, c’est moins de charges dépensées chaque année et c’est aussi une façon de protéger la planète avec moins d’émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des opérations gagnant-gagnant », a conclu le ministre de la Ville et du Logement.

A Avon, puis à Ury, Olivier Klein, le ministre chargé de la Ville et du Logement, est allé vérifier les bienfaits du dispositif “MaPrimRenov”